Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea la Fața a Domnului este o sarbatoare praznuita in Postul Sfintei Marii. Credincioșii ortodocși o țin duminica, 6 august, zi in care se face și dezlegare la pește pentru bucuria praznicului. Afla in randurile de mai jos ce rugaciune sa rostești de Schimbarea la Fața, pentru a avea parte de…

- Astazi, 27 iulie 2023, este o zi importanta pentru credincioșii din intreaga lume, asta pentru ca este sarbatorit Sfantul Pantelimon. Puțini știu povestea acestuia, dar și rugaciunea pe care este bine sa o rosteasca pentru a fi feriți de boli și pentru a se vindeca de suferințe.

- In fiecare an, pe 27 iulie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Pantelimon, considerat ocrotitorul tuturor medicilor și al bolnavilor. Iata ce nu trebuie sa faci in aceasta zi, dar și ce rugaciune puternica sa rostești in vremuri de suferința!

- Daca ești intr-o perioada in care nu mai ai liniște din cauza faptului ca nu ai stabilitate financiara, ești la locul potrivit. Ce rugaciune trebuie sa rosești daca vrei sa iți gasești un loc de munca. Cat de des trebuie sa o spui.

- An de an, la data de 27 iunie 2023, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Cuvios Samson. Cat despre acest Sfant, puțini știu, insa, el a fost un medic plin de compasiune care ajuta necondiționat pe toți cei care ajungeau la el, fie ca se confruntau cu boli ale trupului, fie ca aveau dureri sufletești.…

- In mitologie romaneasca, Sanzienele sunt zane bune, insa se transforma in creaturi rele doar pentru cei care nu respecta sarbatoarea lor. De asemenea, Sanzienele mai sunt denumite și Dragaicele. Spuneți aceasta rugaciune puternica de Sanziene 2023 pentru sanatate și noroc pe tot parcursul anului. Rugaciune…

- Depresia este una dintre cele mai comune boli, dar printre cele mai greu de diagnosticat. De asemenea, multe depresii apar ca urmre a unor grave probleme in dragoste. Așadar, astazi va prezentam rugaciunea care te scapa de depresie, dar și de problemele in dragoste. E puternica, iar foarte mulți dintre…

- Moșii de vara sunt sarbatoriți inainte de Rusalii, atunci cand se fac slujbe speciale pentru cei morți. Tot in aceasta zi, se da de pomana și se citește o rugaciune despre care se spune ca este cea mai puternica pentru mantuirea sufletelor celor decedați.