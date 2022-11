Rugăciunea Lumânărilor Aprinse a credincioșilor din Prahova Nu se știe exact cine a scris-o, nici de cand circula printre credincioșii din Prahova. Cert este ca s-a raspandit ca lumina și ca lumea o cauta pentru puterile ei. Se spune ca norocoșii care intra in posesia Rugaciunii Lumanarilor Aprinse scapa de boli, de griji, de necazuri, de farmece și de blesteme, li se implinesc cele mai grele și, aparent, nerealizabile, dorințe. Condiții pentru leac In bisericile pline de oameni din Prahova, șoaptele ingerilor sunt mai rar auzite, de la o vreme, decat șoaptele credincioșilor. Transmisa ca un telefon fara fir, de la om la om și de la o ureche la alta, o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O doamna din județul Suceava suparata pe modul in care IPS Calinic conduce eparhia l-a acuzat ca are peste 100.000 de pretenții fața de preoți și ca ”exista inca multa nedreptate, chiar și cu dumneavoastra ierarh la noi in zona”. ”Am vazut recent ca o persoana v-a transmis o sesizare referitoare la…

- Sfantul Eustatie a fost general al armatei romane din vremea imparatului Traian (98-117). Inainte de a primi botezul se numea Placid. Din viata sa aflam ca, intr-o zi, aflandu-se la vanatoare, a gonit un cerb. Prin descoperire dumnezeiasca, vede intre coarnele cerbului cinstita Cruce a Mantuitorului…

- Episcopia Husilor a marcat, sambata, implinirea a 25 de ani de la reinfiintare, cu acest prilej fiind organizat Simpozionul National “Episcopia Husilor – memorie si actualitate. Un sfert de veac de la reinfiintare (1996-2021)”. Evenimentul a reunit oameni de cultura, istorici si preoti care au vorbit…

- Parastasul și pomana sunt doua tradiții creștine diferite, chiar daca de multe ori sunt confundate. Acest lucru se intampla pentru ca parastasul și pomana sunt organizate de multe ori in aceeași zi. Afla care este diferența intre cele doua ritualuri creștine și care este semnificația lor:Ce este parastasul…

- Taierea capulu Data de 29 august este marcata in calendar pentru a praznui Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. PS dr. Iustin, al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului liturghiseste si predica la Schitul „Sf. Ioan Botezatorul” Izvoare, Protopopiatul Sighet. Preasfintitul Parinte Timotei…