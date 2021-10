Stiri pe aceeasi tema

- Dupa noua zile de internare in urma infectarii cu Covid, celebra cantareața de muzica populara Elena Merișoreanu a fost externata. Vedeta face dezvaluiri cutremuratoare despre perioada cat a stat in spital. Ce a vazut acolo a inspaimantat-o! Elena Merișoreanu a scapat de Covid Solista Elena Merișoreanu…

- In Romania sunt acum peste o mie de bolnavi COVID in stare grava in sectiile de terapie intensiva, din cei peste 8700 de pacienti care necesita internare. Cresterea numarului de persoane tratate in unitatile medicale si al celor de la ATI determina autoritatile sa caute solutii pentru suplimentarea…

- Zece persoane si-au pierdut viata ieri seara intr-un incendiu declansat intr-un spital pentru bolnavi de COVID-19 din Macedonia de Nord, relateaza AFP. Incendiul a izbucnit intr-un spital construit la Tetovo, nord-vestul tarii, pentru pacientii infectati cu noul coronavirus.

- O campanie sociala realizata de Profi România vine în ajutorul asociațiilor din țara, donând la final 1.500.000 lei. Asociația Blondie este și ea inclusa în campanie și reprezinta un ONG care ajuta copiii bolnavi sa beneficieze de tratamentele…

- Copiii internati mai mult de o luna in spital vor putea sa isi continue studiile, prevede un proiect numit „Scoala din spital”, initiat de Ministerul Educatiei. Prescolarii si elevii cu boli cronice sau cu boli oncologice care necesita perioade de spitalizare mai mari de patru saptamani vor putea invata…

- Pierre Accoceși dr. Pierre RentchnickFiind la curent cu datele sondajului din mai 1976, majoritatea politicienilor americani s-au ferit sa faca, in discursurile lor, referiri la trecutul istoric al Statetelor Unite. Ei ințelesesera foarte bine ca se adresau unui tineret, in cea mai mare parte, incult,…

- In data de 27 iulie, cand crestinii il praznuiesc pe Sfantul Mare Mucenic Pantelimon, patronul spiritual al medicilor si protectorul bolnavilor, cei care sunt pe patul de suferinta iși inalța rugaciunile catre doctorul fara de arginti Pantelimon, cel care a vindecat de-a lungul secolelor mii si mii…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 2 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externata 1 persoana. Din totalul celor 524 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 3 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19(forme…