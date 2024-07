Stiri pe aceeasi tema

- De ce sa consumi apa cu miere dimineața in loc de cafea sau ceaiCafeaua ceaiul, apa sau sucul de fructe sunt bauturile pe care majoritatea le consuma dimineața, in funcție de preferințe. Adevarul este ca exista li alternative de zece ori mai sanatoase. Astfel ca, potrivit specialiștilor, apa cu miere…

- De ce sa consumi apa cu miere dimineața in loc de cafea sau ceaiCafeaua ceaiul, apa sau sucul de fructe sunt bauturile pe care majoritatea le consuma dimineața, in funcție de preferințe. Adevarul este ca exista li alternative de zece ori mai sanatoase. Astfel ca, potrivit specialiștilor, apa cu miere…

- Municipalitatea va semna joi contractul pentru realizarea noului Plan Urbanistic General și transpunerea sa in GIS, a anunțat primarul Ioan Turc, intr-o conferința de presa. „Este un moment foarte important pentru oraș, pentru ca prin noul PUG vor fi clarificate o serie de elemente generale dar și de…

- Alexander Zverev a ramas fara titlu de Grand Slam și dupa finala de la Roland Garros 2024, dar in partida cu Carlos Alcaraz a existat un moment foarte important in care arbitrul de linie a luat o decizie greșita impotriva germanului.

- Marius Arcaleanu s-a prezentat astazi, in jurul orei 11:30, la secția de vot de la Școala Nr. 9 „Vasile Alecsandri” Vaslui, insoțit de soția sa. La ieșirea din unitatea unitatea de invațamant, acesta a facut cateva declarații: „Am votat cu mare incredere ca in Vaslui va fi un nou inceput in direcția…

- Ministrul Economiei vine cu un anunț important pentru toți romanii. Oficialul transmite ca, oficial, vom avea zbor direct pe ruta București – Baku. Radu Oprea subliniaza faptul ca acest moment este unul memorabil pentru Romania, care scoate in evidența relația dintre Romania și Azerbaidjan. Ministrul…

- Compozitorul timișorean Cari Tibor a fost distins recent cu premiul UNITER pentru cea mai buna muzica originala si sound design pentru spectacolul „Lumanarile dreptatii” al Teatrului Național din Targu – Mureș. „Și premiul a ajuns acasa, la Timișoara ! L-am pus langa celalalt. Cu ocazia asta aș vrea…

- CS Minaur Baia Mare a caștigat cu 4-2 (1-1) in deplasare la Sanatatea Cluj. Un meci din etapa a 5-a a play-out-ului Ligii 3 de fotbal, seria 10. Baimarenii au fost conduși de doua ori, insa pana la urma au izbutit o victorie care e de apreciat. E drept ca aici au avut un aport și adversarii, care au…