Rugăciunea, cea mai puternică formă de energie... Ce poate fi mai caracteristic Internetului romanesc decat sa ai un site numit destepti.ro care sa publice constant prostii? Despre acest site nociv am mai scris cateva articole (dați clic pe eticheta „pseudoștiința” de la finalul articolului pentru a le accesa). Mai scriem unul, cu gandul ca poate cine mai intra pe acolo, va și cauta ceva referințe despre site, pentru a nu mai reveni vreodata. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

