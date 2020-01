Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 20 de ani, in ajunul Anului Nou, un nou venit in politica si fost agent KGB, pe nume Vladimir Putin, a fost desemnat de fostul lider de la Kremlin, Boris Eltin, succesorul sau si de atunci conduce neintrerupt Rusia.

- Ziua de Craciun este una dintre cele mai așteptate de toți oamenii. Pe langa semnificația culinara și mesele imbelșugate, de Craciun nu trebuie sa uita, de credința, caci cea mai importanta insemnatate a acestei zile sfinte este, desigur, nașterea Domnului.

- Grevistii mobilizati impotriva reformei sistemului de pensii in Franta vor sa ''mentina aprinsa flacara'' protestelor si in timpul Craciunului si Anului Nou, paralizand in continuare o mare parte a transportului public, scrie luni AFP. Dupa un weekend in care grevele au complicat plecarile…

- Sa fim sinceri, fiecare dintre noi și-a dorit, cel puțin o data in viața, sa fie marele caștigator la Loto! Dar știți cum se zice, nu? Nu ai cum sa caștigi, daca nu joci. Așa ca daca vrei ca in conturile tale sa ajunga cateva milioane bune...de euro, nu uita ca și credința trebuie sa fie prezenta in…

- Rugaciunea catre Sfantul Apostol Andrei, care se rostește in seara de 29 noiembrie, inainte de marea sarbatoare, are puteri divine și aduce protecție și bunastare tuturor credincioșilor. Sfantul Andrei se celebreaza an de an, pe 30 noiembrie, zi cu semnificație aparte pentru creștinii ortodocși.

- Rugaciunea catre Sfantul Apostol Andrei, care se rostește in seara de 29 noiembrie, inainte de marea sarbatoare, are puteri divine și aduce protecție și bunastare tuturor credincioșilor. Sfantul Andrei se celebreaza an de an, pe 30 noiembrie, zi cu semnificație aparte pentru creștinii ortodocși.

- Rostește aceasta rugaciune in Ziua Sfantului Dimitrie, pentru sanatate, spor in toate și indeplinirea tuturor dorințelor. „Sfinte Dumitru, tu ai fost ales de Dumnezeu si harazit sa ocupi functia de proconsul, in timpul crudului persecutor al crestinismului, Maximilian; lucrul acesta ti-a ingaduit sa…

- Alexandru Tudor, consilierul latifundiarului din Pipera, a intrat in istoria fotbalului romanesc ca fiind primul individ care a luat parte la o conferinta de presa si a tacut! De fapt, s-a uitat in gol si s-a rugat. Si a fost rasplatit cu generozitate.