- In fiecare an, Biserica Ortodoxa o praznuiește, la 24 ianuarie, pe Sfanta Xenia cea nebuna intru Hristos. Ea este considerata a fi grabnic ajutatoare, sprijina familiile crestine aflate in impas, le aduce fetelor soti buni, putand chiar sa le impiedice nunțile, daca barbații nu sunt potriviți. In aceeași…

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, in ziua in care se sarbatoreste Mica Unire, Biserica praznuieste si pe Sfanta Xenia, una dintre cele mai mari sfinte.

- “Bani mulți sau puțini, nu mai conteaza. Acesta a fost prețul oferit de CFR Cluj, plus ca eu am venit gratis la Botoșani cand m-au adus…Consider ca mi-am facut treaba bine, am fost platit la fel ...

- Prima masa a zilei este esentiala, mai ales atunci cand vrei sa scapi de kilogramele in plus. Specialistii spun ca persoanele care nu sar peste micul-dejun mananca mai putin pe parcursul zilei.Citește și: Practicarea regulata a alergarii reduce riscul de moarte timpurie Prof. dr. Gheorghe…

- De cateva zile, de cand soarele a devenit foarte generos iar vremea ne duce cu gandul la lunile de primavara, și in case s-a incalzit semnificativ. Din acest motiv mulți buzoieni s-au adresat Regiei Autonome Municipale și au solicitat ca pe timpul zilei caldura sa fie oprita. Așa se face ca in prezent…

- Un acrobat vine sa se angajeze la circ:– Ce știi sa faci?– Pun o sticla pe masa și întru în ea!– Bai ma lași … ia sa vad …Asta pune sticla pe masa, pune o pâlnie și se strecoara în sticla …– Aaaa … pai ce…

- Doua bunicuțe au fost fotografiate in timp ce beau ceai la terasa unei patiserii cunoscute din Capitala. Fotografia a emoționat internauții intrucat puțin batrani din Moldova iși permit luxul de a lua micul dejun in oraș.

- Ziua internationala a internetului este sarbatorita pe 29 octombrie inca din 2005. Celebrarea acestei zile este promovata de Asociatia Utilizatorilor de Internet. La scurt timp de la desfasurarea summit-ului Societatii Informationale, in noiembrie 2005, in Tunis, s-a avansat Natiunilor Unite propunerea…