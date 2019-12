Stiri pe aceeasi tema

- Deși tehnologia a avansat și la fel se intampla și cu medicina, foarte multe femei nu reușesc, din pacate, sa ramana insarcinate. Cu toții știm ca un copil este o adevarata binecuvantare in viața fiecarui om, dar ce te faci atunci cand nu poți realiza acest lucru?

- FIFA20 // Atacanții fac spectacol, fundașii caștiga turnee, dar fara niște mijlocași de valoare nu se pot obține rezultate importante in FIFA20. Pentru gamerii care nu au un buget foarte mare, dar carora le lipsește un om decisiv in „motorul” echipei de la mijloc, prezentam cateva variante bune. Un…

- Cu siguranța și tu ai avut macar o data in viața probleme financiare. Sa recunoști ca ai astfel de necazuri, nu este niciun pacat. Sa recunoști ca ai nevoie de ajutor este, de asemenea, un act de curaj.

- Rugaciunea catre Sfantul Apostol Andrei, care se rostește in seara de 29 noiembrie, inainte de marea sarbatoare, are puteri divine și aduce protecție și bunastare tuturor credincioșilor. Sfantul Andrei se celebreaza an de an, pe 30 noiembrie, zi cu semnificație aparte pentru creștinii ortodocși.

- Rostește aceasta rugaciune in Ziua Sfantului Dimitrie, pentru sanatate, spor in toate și indeplinirea tuturor dorințelor. „Sfinte Dumitru, tu ai fost ales de Dumnezeu si harazit sa ocupi functia de proconsul, in timpul crudului persecutor al crestinismului, Maximilian; lucrul acesta ti-a ingaduit sa…

- CALENDAR ORTODOX 25 septembrie 2019. Rugaciunea catre Cuvioasa Eufrosina „Cu puterea data ție de Dumnezeu, ai purtat cu bucurie jugul cel bun al Domnului nostru lisus Hristos. Pazind porunca iubirii de Dumnezeu, tu, Eufrosina, ți-ai rastignit trupul impreuna cu patimile și cu poftele. Iar…

- Sarbatoare importanta pentru crestini, joi, pe 19 septembrie. Trei Sfinti sunt praznuiti, in fiecare an, pe aceasta data. Astfel, Biserica sarbatoreste joi pe Sfintii Mucenici Trofim, Savatie si Dorimedont.