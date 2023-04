Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a publicat un mesaj in care le-a urat romanilor sarbatori fericite. Oficialul a incurcat insa Paștele cu Craciunul, acesta vorbind desprea Nașterea Domnului, conform Realitatea.Net. Citește și: Ce facem cu lumanarea de la Inviere. Cum si cand mai poate fi aprinsa…

- Astazi, pe data de 14 aprilie, este Vinerea Mare. Pentru aceasta zi exista multe superstiții și obiceiuri pe care le respecta toți creștinii ortodocși. Ei bine, pe langa acestea, in ziua de Vinerea Mare ar trebui sa citești și o rugaciune. Aceasta te ajuta sa scapi de necazuri și, mai mult decat atat,…

- Mulți credincioși vor petrece Paștele la biserica. Insa, incendiile nu ocoloesc biserica. Cum riscul de incendii este mai ridicat in preajma acestei sarbatori, inspectorii de prevenire au efectuat 940 de controale la lacasuri de cult. ”Pe timpul actiunilor derulate la nivel national, au fost identificate…

- Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research și-a propus sa afle mai multe detalii despre cum se pregatesc romanii in așteptarea sarbatorilor de Paște și in ce masura comportamentele și nevoile acestora s-au schimbat comparativ cu studiul similar desfașurat in 2019. Cei mai mulți dintre…

- Papa Francisc i-a condus pe credinciosii romano-catolicii din intreaga lume catre sarbatoarea Invierii Domnului, denuntand la slujba de sambata seara din Bazilica Sfantul Petru "rafalele inghetate ale razboiului" si alte nedreptati, relateaza Reuters. In omilia sa, citita in fata a aproximativ 8.000…

- Crestinii catolici din intreaga lume sarbatoresc astazi Paștele. Noaptea trecuta, in timpul slujbei de Inviere oficiate la Vatican, Papa Francisc a facut referire și la razboiul din Ucraina, scrie Hotnews.In cuvantarea sa, suveranul pontif a vorbit despre amaraciunea, disperarea si deziluzia pe care…

- Romania are o mulțime de locuri frumoase, dar și pline de mister. Unul dintre ele se gasește in județul Brașov, la o manastire rupestra. Se spune ca este binecuvantat de Dumnezeu, iar toate dorințele rostite se indeplinesc.

- Postul Paștelui este cel mai lung post și cel mai aspru dintre cele patru posturi importante din an. Datorita acestui lucru mai este denumit și „Postul mare”. In aceasta perioada, creștinii se roaga pentru sanatate și armonie in familie. Iata rugaciunea pe care sa o rostești in Postul Paștelui. Rugaciunea…