Stiri pe aceeasi tema

- Rusaliile, Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh este cunoscuta și ca ziua intemeierii Bisericii și este una dintre cele mai importante sarbatori ortodoxe ale verii. Afla cand sunt Rusaliile in 2024 și ce obiceiuri sunt legate de aceasta sarbatoare.Ce semnificație are sarbatoarea de RusaliiCuvantul…

- Una din promisiunile cele mai frumoase ale Mantuitorului a fost aceea ca il va da alor sai pe Duhul Sfant. The post SARBATOARE Astazi, creștinii de rit occidental și greco-catolicii maghiari sarbatoresc Rusaliile first appeared on Informatia Zilei .

- Medicii de familie pot acorda direct 7 zile de concediu medical pentru anumite boli. LISTA afecțiunilor ​Medicii de familie pot acorda direct 7 zile de concediu medical doar pentru o serie de afecțiuni, pentru un episod de boala. Potrivit unui ordin comun al ministrului Sanatații și al președintelui…

- Peste an, sunt cateva sarbatori importante: Craciunul, Boboteaza, Paștele, Rusaliile, Adormirea Maicii Domnului și zilele legate de acestea. Toate sunt insemnate cu cate o cruce roșie in calendar. Intr-un an bisericesc se țin 28 de sarbatori cu cruce roșie, cele mai multe dintre ele fiind in preajma…

- Vinerea Mare, ziua rastignirii lui Iisus Hristos, zi de post negru. Rugaciunea care se rostește in Vinerea Patimilor Vinerea Mare: utima vineri din Postul Pastelui se numeste Vinerea Patimilor sau Vinerea Mare. Este ziua in care Iisus a fost biciuit, scuipat si rastignit pe cruce intre doi talhari.…

- Aceasta saptamana este marcata de o serie de tradiții și obiceiuri, menite sa pregateasca credincioșii pentru Paște, cea mai importanta sarbatoare creștina.Iata ce ar trebui sa știi despre obiceiurile acestei Saptamani SfinteSaptamana Patimilor: Luni, Marți și MiercuriPrimele trei zile ale Saptamanii…

- Inalțarea Domnului este una dintre cele mai mari sarbatori creștine și celebreaza inalțarea la cer a lui Isus Hristos, la 40 de zile de la Invierea Sa. Afla cand este Inalțarea Domnului in 2024 și care sunt cele mai importante tradiții legate de aceasta zi.Ce semnificație are sarbatoarea Inalțarea DomnuluiIn…

- Rugaciunea este comunicarea credincioșilor cu Dumnezeu – Tatal, Fiul și Duhul Sfant. Este singura modalitate prin care oamenii pot vorbi cu divinitatea. Este un component esențial al dezvoltarii relației cu Dumnezeu. Se spune ca este bine sa iți incepi și sa iți inchei fiecare zi cu o rugaciune, iar…