Rugăciunea care se rostește de Înălțarea Domnului Rugaciunea care se rostește de Inalțarea Domnului. Exista o rugaciune care se rostește de Inalțarea Domnului și despre care se spune ca ar fi cea mai puternica. La 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, romanii sarbatoresc Inalțarea Domnului. Astazi este ziua in care se inroșesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Paște, iar salutul este “Hristos s-a inalțat! – Adevarat s-a inalțat!”. La fel ca și in alte zile de mare sarbatoare, exista o rugaciune care trebuie rostita și de Inalțarea Domnului. Aceasta este puternica și te poate scapa de cele rele. O poți rosti in orice moment… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De Inalțarea Domnului, credincioșii spun o rugaciune aparte, menita sa le aline suferința.Iata Rugaciunea de Inalțarea Domnului care te scapa de toate relele:Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorandu-te din inaltimile ceresti pentru mantuirea noastra si hranindu-te cu bucurie duhovniceasca…

- Ioana Țiriac, unica fiica a lui Ion Țiriac, și-a petrecut vacanța de Paște la conacul de 5,5 milioane de euro al tatalui ei. Ioana Țiriac a ales o vacanța exotica, in Namibia, acolo unde Ion Țiriac deține o proprietate, care l-a costat o avere. Ioana Țiriac este unica fiica a miliardarului roman, din…

- Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a participat duminica dupa-amiaza, in a doua zi de Paște, la lansarea candidaturilor pentru primar PNL a doua doamne, una in comuna Capu Campului și alta in comuna Berchișești. La Capu Campului ”campioana noastra”, primarița Marcela Barsan, care a realizat…

- Exista cateva tradiții și obiceiuri in a doua zi de Paște. Se știe deja ca noaptea de Inviere este momentul in care oamenii merg la biserica sa ia Lumina Sfanta și sa o aduca acasa. In aceasta noapte se ciocnesc ouale roșii de Paște și se rostește „Hristos a Inviat”, raspunzand cu „Adevarat a Inviat”.…

- Se zice ca oua inrosite nu ar trebui sa lipseasca pe masa nicicarui credincios: batranii zic ca doua lucruri intreaba dracul: daca oamenii mai colinda si daca mai vopsesc oua. Cand nu vor mai face asta, dracul va deveni stapanul lumii. De ouale rosii, nu e voie sa te atingi pana dupa slujba de Inviere.…

- Domnii pot gasi inainte de Paște cadouri unice care pot satisface cele mai pretențioase gusturi. Bijuteriile cu diamante pot fi un cadou de neuitat, iar fiecare model este ales in funcție de personalitatea fiecarei femei."Diamantele au mai mult o valoare sentimentala. De exemplu, atunci cand vrei sa…

- Disperarea poate cuprinde și pe cel mai credincios creștin atunci cand incearca sa iși gaseasca un loc de munca și nu reușește. Pentru cei aflați intr-o astfel de situație, apelam la tot ajutorul de care avem nevoie, atat Sfantul Efrem cel Nou ne poate ajuta, dar și Psalmul 38 sau Rugaciunea pentru…

- Ultimii ani au venit cu scumpiri masive in ceea ce privesc alimentele, dar și energia sau serviciile. Unele prețuri sunt de-a dreptul exorbitante, iar romanii resimt acest lucru de fiecare data cand merg la cumparaturi. De exemplu, mulți nu iși vor putea permite sa aiba de Paște un cozonac pe masa,…