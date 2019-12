Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, astazi, mai multe decrete prin care a numit ambasadori in China, Thailanda și Myanmar.Decret privind acreditarea domnului Vasilica Constantinescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Populara Chineza și in calitate de ambasador…

- Vascul, caruia i se mai spune si ”creanga de aur”, este recunoscut drept simbol al Sarbatorilor de iarna, aducator de noroc, dragoste și sanatate. Atarnat deasupra usii, vascul aduce noroc in casa, bunastare si fericire. Vascul isi mentine prospetimea verde si in timpul iernii, rezistand la ger si intuneric.…

- Zambete, adrenalina și multa distracție la Maratonul Caritabil de Craciun, desfașurat in centrul Capitalei. Peste 500 de sportivi amatori s-au luat la intrecere pe o distanta de trei kilometri, pentru a aduce fericire pe chipul unui baiețel de 10 ani.

- Vascul intarește sistemul imunitar, scade tensiunea arteriala, regleaza tulburarile cardiace și este eficient in dereglarile hormonale. Vascul mai are proprietatea de a inhiba creșterea tumorilor canceroase, spune medicul Sabina Ivan, in cartea „Medicina Naturista pentru toți”. Potrivit acesteia, la…

- Caravana Coca-Cola a ajuns luni dupa-amiaza la Alba Iulia. Caravana Moșului, din care nu lipsește celebrul TIR cu luminițe Coca-Cola, va ramane pana miercuri (18 decembrie) in Cetatea Alba Carolina, la Parcul Sarbatorilor de iarna. Marți și miercuri reprezentanții Coca-Cola vor imparți mii cadouri de…

- Bucurestenii pot vizita weekendul acesta, la Romexpo, un targ de Craciun la care participa peste 70 de expozanti. "Pe hartie", targul este dedicat sarbatorilor de iarna, insa la fata locului acesta este mai degraba o combinatie intre o...

- Organizatorii au pregatit pentru editia din acest an a Targului de Craciun din Timisoara un amplu program artistic. Acesta se va desfasura pe durata a 22 de zile, vor fi concerte, dar cei care vor vizita targul vor avea parte si de numeroase modalitati de divertisment si cu o larga paleta a produselor…

- Pe data de 23 octombrie, in fiecare an este marcata in calendar o mare sarbatoare. Mai exact, in aceasta zi sunt praznuiți 2 sfinți importanți: Sfantul Apostol Iacov, ruda Domnului, intaiul episcop al Ierusalimului, precum și Sfantul Ierarh Ignatie, patriarhul Constantinopolului