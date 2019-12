Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile se apropie cu pași repezi și tot mai multe persoane sunt in cautarea unei locații cat mai prietenoase pentru a-și petrece Craciunul sau chiar Revelionul. Daca unele persoane și-au rezervat inca din vara o locație pentru perioada sarbatorilor de iarna, exista și persoane care s-au decis pe…

- Prețuri piperate la targurile de Craciun cu produse specifice. De ce profita comercianții Poftesti? Platesti! Este din pacate regula de baza in aceste zile, cand daca nu te pricepi sa iti faci singur carnati sau caltabosi, dai in targurile de profil mult mai mulți bani decat ar fi cazul. Clienţii…

- "Am nevoie de rugaciune acum!!!! Mulțumesc!!! Pentru fata mea!", a scris Ozana Barabancea, in urma cu puțin timp, pe Facebook, scrie dcnews.ro. Citeste si A MURIT! Ozana Barabancea, in DOLIU: A decedat cum am ajuns la hotel Mesajul i-a alarmat pe oameni. Aceștia au inceput sa posteze…

- Craciunul este o veritabila sarbatoare a abundentei, insa aceasta perioada a anului, marcata de multe alimente, cadouri si veselie, creeaza un impact consistent asupra mediului inconjurator si produce milioane de tone de deseuri in fiecare an, informeaza luni Thomson Reuters Foundation. …

- Iulius Town demareaza campania „Craciunul este despre dorințe implinite!”. In cadrul acesteia, pentru cumparaturile efectuate, clientii care achizitioneaza diferite produse pot castiga premii instant si gift card-uri de mii de euro. The post Premii instant si gift card-uri, de Craciun, la Iulius Town…

- In urma cu doar 3 ani, Cristian Țanțareanu a invins cancerul, insa probleme cu sanatatea nu s-au terminat. Țanțareanu si-a luxat piciorul in vacanta la ski, eveniment care i-a afectat foarte mult viața. Vizibil imbatranit, afaceristul iși traiește zilele in conacul sau din Corbeanca. Mai in…

- Scrisoare emotionanta pentru Mos Craciun. Copila locuiește alaturi de sora ei la o ruda, fiindca parinții se confrunta cu mari probleme financiare, scrie a1.ro. Copiii proveniți din astfel de familii defavorizate primesc ajutorul celor de la Centrul L6 Community Centre din Everton, dar uneori și…

- ALARMANT…. Situatie incredibila in satul Carja, la cativa kilometri de orasul Murgeni. Tocmai cand localnicii de acolo credeau ca vor putea aduce porci, pentru a sarbatori Craciunul si Revelionul in mod traditional, cu slanina, toba si carnati, o veste-bomba le-a stricat de tot linistea. Se pare, conform…