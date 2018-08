Stiri pe aceeasi tema

- Ce semnifica aprinderea unei lumanari in biserica la „vii”. Dar la „morti”? R: Dumnezeu este lumina in cel care aprinde o lumanare, iar cel care aprinde o lumanare se arata iubitor de Lumina, adica de Dumnezeu. Cea de-a doua semnificație a lumanarilor este aceea de jertfa, venita de asta data din partea…

- In era consumismului agresiv pe care o traim din plin, luna august este, la nivel global, mai ales pentru cei care locuiesc in spatiul marilor aglomerari urbane, o perioada de concediu. Oamenii care locuiesc in megapolisuri sub imperiul secularizarii se intreaba „de ce Biserica nu-si adapteaza randuielile…

- OrtodoxeSoborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Stefan Savaitul; Sf. Mc. Maria din Persia; Sf. Cuv. SaraGreco-catoliceSf. Arh. Gavril; Cuv. Stefan Savaitul Romano-catoliceSs. Henric, imp.; Eugen, ep. Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil se sarbatoreste…

- De cațiva ani, sute de ungheneni asista la un spectacol oribil. Este adevarat, puțini iși dau seama de acest lucru. Se pare ca nici macar autoritațile nu-l observa. De Ziua Victoriei, la 9 mai, fetișoare imbracate in uniforme militare ale armatei sovietice din cel de-al doilea razboi mondial, cu celebrele…

- Brigitte Sfat sustine ca nu o intereseaza viata lui Ilie Nastase, desi dupa incident a mers la locuinta fostului sportiv. Ilie Nastase s-a refugiat in BAUTURA. Si-a inecat amarul divortului intr-un bar FOTO "Nu am de ce sa ma mai interesez de Ilie, nici nu mai vorbesc cu el. El a fost…

- Astazi, crestinii ortodocsi praznuiesc Inaltarea Domnului, care cade mereu intr-o zi de joi, a 40-a zi, saptamana a VI-a, dupa Inviere. Desi este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas,de la cuvantul de origine slavona Supasu, care inseamna Mantuitorul. S-a instituit un obicei ca, in aceasta zi,…

- Conform credinței ortodoxe, de Inalțare se vopsesc și se impart oua roșii. Tot astazi este marcata și Ziua Eroilor. Creștinii ortodocși sarbatoresc, astazi, Inalțarea Domnului, care se mai numește in popor “Ispas”, de la cuvantul de origine slavona “Supasu”, care inseamna “Mantuitorul”. Din aceasta…

- Duminica, la emisiunea sa de la TVR de la 2 și ceva dupa amiaza, Claudiu Lucaci m-a intrebat „Cum se va sfirși razboiul Președinție-Guvern”, mai precis, Razboiul Klaus Iohannis-Viorica Dancila. Intrebarea dadea curs titlurilor de pe toate burtierele televiziunilor de știri, cu excepția, evident, a televiunilor…