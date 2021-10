Stiri pe aceeasi tema

- Un internaut a publicat cateva fotografii de la pelerinajul Sfintei Parascheva din anul 1944. In primavara acestui an, Sfanta Parascheva a fost mutata de teama apropierii frontului bolșevic. Pelerinajul Sfintei Parascheva in anul 1944 Inițial, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au dorit sa fie instalate…

- Este coada de Ambulanțe la Spitalul de Boli Infecțioase “Sfanta Parascheva” din Iași. In spitalele din localitate nu mai sunt locuri, iar rata imbolnavirilor e in continua creștere. Medicii incearca sa gaseasca soluții pentru pacienții infectați cu COVID, aflați in stare grava. Duminica, la pranz, in…

- In preajma sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, cunoscutul prezentator de televiziune Dan Negru a transmis in exclusivitate pentru doxologia.ro, un mesaj in care a subliniat motivul pentru care este, de multa vreme, unul dintre pelerinii Ocrotitoarei Moldovei.„Mi-e dor de „prietena” mea din Iași.…

- “Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul lui Israel” (Ps. 67, 36). Doamne, cat de saraca ar fi fost Moldova si tara, Iasul si Catedrala, fara prezenta aici a sfintelor moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Ce zi mare, ce zi frumoasa, cea de 14 octombrie, in fiecare an! Ce icoana a poporului…

- Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, vineri dimineața, din Catedrala Mitropolitana de la Iași și așezata pe baldachinul special amenajat din o familie din București, care aduce flori Sfintei de 18 ani. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei spun ca sunt pregatiți sa…

- Anul acesta s-au implinit, pe 13 iunie, 380 de ani de cand, prin straduinta binecredinciosului Domn Vasile Lupu al Moldovei, Iasul este binecuvantat de prezenta si ocrotirea moastelor Sfintei Cuvioase Parascheva. Venind in intampinarea celor ce-și vor indrepta pașii spre Iași pentru a participa la sarbatoarea…

- Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat masurile pentru cel mai mare pelerinaj ortodox din Romania. Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasa din Catedrala pe 8 octombrie. Va exista un culoar unic de acces catre sfintele moaște, iar slujbele se vor desfașura in aer liber. Venind…

- Pelerinajul la Sfanta Parascheva de la Iași a inceput mai devreme, iar oamenii au luat cu asalt Mitropolia pentru a se inchina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Mulți credincioși se tem de impunerea unor noi restricții, avand in vedere situația epidemiologica, care le-ar putea impiedicare participarea…