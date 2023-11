Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc astazi, 6 noiembrie 2023, pe Sfantul Pavel Marturisitorul. Acesta mai este cunoscut și drept secretarul și diaconul Sfantului Alexandru, predecesorul sau.

- Creștinii ortodocși il sarbatoresc astazi, 18 octombrie 2023, pe Sfantul Apostol și Evanghelist Luca. Acesta este cunoscut drept un doctor vestit care s-a inchinat intreaga viața Mantuitorului nostru Iisus Hristos și care mai tarziu a ajuns unul dintre cei 70 de ucenici ai Sai.

- Creștinii il sarbatoresc astazi pe Sfantul Ambrozie de la Optina, despre care se spune ca putea alunga necazurile și ca se ruga pentru fiecare om care ii cerea ajutorul. De aceea, rugaciunea lui este considerata puternica, mai ales in ziua in care este sarbatorit.

- In fiecare an, pe 2 octombrie, creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Ciprian, cel despre care se spune ca a fost vrajitor, dar a renunțat și s-a convertit la creștinism. Rugaciunea catre Sfantul Ciprian este considerata cea mai puternica impotriva blestemelor.

- An de an, la data de 25 septembrie, credincioșii din toate colțurile lumii o sarbatoresc pe Sfanta Cuvioasa Eufrosina. Ce rugaciune importanta este bine sa rostești astazi pentru sanatate și spor.

- Rugaciune catre Sfinții Ioachim și Ana – Sfinții Parinți ai Maicii Domnului – Sarbatoare 9 septembrie Crestinii ortodocsi pot rosti una dintre cele mai puternice rugaciuni catre parintii Maicii Domnului, astazi, pe 9 septembrie. In fiecare an, pe 9 septembrie, Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii…

- In fiecare an, creștinii ortodocși din toata lumea sarbatoresc la data de 8 septembrie Sfanta Maria Mica, una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Așadar, Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica este sarbatorita in fiecare an, iar cei mai mulți credincioși nu ezita sa țina cont de…

- Creștinii ortodocși sarbatoresc in aceasta zi, pe data de 15 august 2023, Adormirea Maicii Domnului. Sfanta Maria este o sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox, motiv pentru care credincioșii merg la biserica, dar respecta și mai multe tradiții și obiceiuri. Ei bine, in aceasta zi trebuie sa…