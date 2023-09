Rugăciune la începutul anului școlar 2023/2024 Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce prin prorocul Daniel ai descoperit lumii ca „cei ințelepți vor lumina ca stralucirea cerului și cei care vor fi indrumat pe mulți pe calea dreptații vor fi ca stelele in vecii vecilor”, – caci invațatura celui ințelept este izvor de viața și bunastare pentru cel ce iși implinește meșteșugul pe […] The post Rugaciune la inceputul anului școlar 2023/2024 first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

