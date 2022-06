Rugăciune făcătoare de minuni de Înălțarea Domnului Astazi, de Inalțarea Domnului, puteți rosti aceasta rugaciune, despre care se spune ca este cheia care deschide portile Cerurilor. Rugaciunea de Inaltarea Domnului, cheia care deschide porțile Cerurilor „Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorandu-Te din inaltimile ceresti pentru a noastra mantuire si hranindu-ne cu bucurie duhovniceasca in sfintele si prealuminoasele zile ale invierii Tale si, iarasi, dupa savarsirea slujirii Tale pamantesti, Te-ai inaltat cu slava de la noi la ceruri si ai sezut de-a dreapta lui Dumnezeu si Tatalui! In aceasta senina si atotluminoasa zi a Dumnezeiestii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

