Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca unii folosesc numele sub forma de expresie, pentru a-și exprima uimirea, se pare ca Sfantul Sisoe chiar a existat, fiind pomenit in zilele noastre pe data de 6 iulie. Afla din randurile de mai jos cine era, dar și ce rugaciune sa rostești in cinstea sa!

- In lumina evenimentului marcant pentru noi, ce privește inițiativa de promovare a proiectului de lege cu privire la acordarea unui sprijin financiar anual in valoare de 2 milioane de euro de catre statul roman Mitropoliei Basarabiei, parte componenta a Bisericii Ortodoxe Romane, dorim sa va adresam…

- Maine, pe data de 4 iunie, este prima zi de Rusalii. Este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox, iar creștinii trebuie sa fie foarte atenți sa respecte aceasta sarbatoare. Pentru ziua de maine este bine sa rostești o rugaciune, deoarece se spune ca iți va indeplini toate dorințele. Iata ce…

- Noi traim in legea harului. Sa nu uitam, Eva cea veche a murit. Ea, care nu a gresit mai mult decat Adam. Dumnezeu a randuit pe Eva cea noua, Maica Domnului. Eva cea noua este modelul vietii crestine pentru tot ceea ce este femeie, de la fetita nou-nascuta pana la batrana care peste ...

- O pacienta din Focșani, internata de la mijlocul lui aprilie la secția de Infecțioase din cadrul Spitalului Județean Bacau, a trimis pe redacția Ziarului de Bacau un mesaj prin care dorește sa mulțumeasca personalului medical pentru ingrijirea pe care a primit-o. Femeia este in continuare internata…

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu un mesaj de felicitare și mulțumire sportivilor moldoveni, care au urcat pe piedestalul invingatorilor la Campionatul European de lupte, ediția 2023, desfașurat la Zagreb in perioada 19-21 aprilie. „Astazi eroii zilei sunt sportivii Anastasia Nichita, Irina Ringaci…

- Astazi ne aflam in vinerea din Saptamana Luminata. Aceasta perioada este la fel de importanta ca Saptamana Mare. In aceasta saptamana se spune ca se deschid cerurile. Mai mult decat atat, toți cei ce iși doresc cu ardoare un anumit lucru, pot sa il obțina. Credincioșii trebuie sa știe, insa, ca exista…

- Maine, 21 aprilie, este praznuit Izvorul Tamaduirii, sarbatoare care are loc in fiecare an in prima vineri de dupa Invierea Mantuitorului. Aceasta sarbatoare este cu cruce roșie și se sarbatorește IIsus Hristos cel Inviat, ca izvor al vindecarilor, iar mai apoi pe Maica Domnului.