- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu intentioneaza în acest moment sa semneze o gratiere pentru el însusi, desi pregateste pentru marti o lista cu peste 100 de astfel de acte, a declarat agentiei Reuters o sursa informata despre demersul respectiv. Informația a fost între…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost pus sub acuzare miercuri in Camera Reprezentantilor, al doilea „impeachment” istoric cu o saptamana inainte de sfarsitul mandatului sau care se incheie in confuzie si intr-un climat de tensiune extrema. Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat…

- Cu culorile steagului american pictate pe fața, pieptul gol cu ​​numeroase tatuaje clar vizibile și o palarie din blana cu coarne de bivol: acesta este portretul lui Jake Angeli, „șamanul din QAnon” care a condus un grup de protestatari pro-Trump în atacul asupra Congresului american,…

- Susținatorii lui Donald Trump au început sa vina la Washington, marți, la apelul președintelui SUA care le-a cerut sa demonstreze miercuri când Congresul formalizeaza înfrângerea prezidențiala, pe care refuza sa o admita, potrivit AFP."Comandantul meu șef m-a sunat…

- Respins de judecatori, slabit de martori necredibili și acum lipsit de principalul sau avocat care a contractat Covid-19, razboiul de gherila al lui Donald Trump împotriva înfrângerii sale electorale se transforma într-un fiasco, scrie AFP.„Acest dosar este o ilustrare…

- Presedintele Donald Trump a anuntat duminica pe Twitter ca avocatul sau personal, Rudy Giuliani, care coordoneaza procesul de contestare in justitie a rezultatului scrutinului prezidential pierdut de actualul lider de la Casa Alba, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus,

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, va începe sa primeasca de saptamâna viitoare rapoartele zilnice ale serviciilor de informatii, anunta echipa de tranzitie, conform publicatiei The Hill. Informarea, un sumar scris al rapoartelor serviciilor secrete primit zilnic de presedintele…