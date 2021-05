Stiri pe aceeasi tema

- Investigatorii federali au perchezitionat apartamentul din New York al fostului primar Rudolph Giuliani, devenit ulterior avocatul personal al presedintelui Donald Trump. A u fost confiscate dispozitive electronice din locuinta, potrivit Reuters, care a preluat un articol din New York Times. Procurorii…

- In primul sau interviu dupa ce a plecat de la Casa Alba fostul președinte al SUA vorbește despre cenzura la care a fost supus in timpul campaniei electorale. Interviul video cu Donald Trump a fost realizat de nora sa Lara Trump pentru emisiunea ei „The Right View”. Citește și: INEDIT Confesiunile…

- Fostul președinte al Statelor Unite, lipsit de rețelele sociale din luna ianuarie, ar trebui sa revina pe internet, cu propria sa platforma, in termen de trei luni. Gonit de pe Twitter, la inceputul lunii ianuarie, chiar inainte de a lasa cheile Casei Albe lui Joe Biden, Donald Trump se pregatește sa-și…

- Fostul Președinte al SUA, Donald Trump a ieșit cu primul sau discurs public dupa ce a parasit postul de președinte, in care l-a criticat pe succesorul sau, democratul Joe Biden, a declarat despre dependența Statelor Unite de petrol rusesc, nu a exclus participarea la urmatoarele alegeri prezidențiale…