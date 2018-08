Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul presedintelui Donald Trump Rudolf Giuliani a fost platit de o firma de consultanta in momentul in care a trimis presedintelui Romaniei o scrisoare contrara pozitiei oficiale a Guvernului SUA, scrie Politico.eu, preluat de News.ro.

- Scrisoarea lui Rudolph Giuliani, fost procuror federal al Statelor Unite ale Americii si fost primar al orasului New York, trimisa oficialilor romani. “Draga domnule presedinte Iohannis, Va scriu ca sa imi exprim ingrijorarea in legatura cu prejudiciul continuu adus statului de drept in Romania, comis…