Rudele victimelor incendiilor din Atena au dat în judecată autorităţile elene Autoritatile ar putea fi gasite vinovate de ucidere din culpa si vatamare corporala involuntara, conform sursei.



Un procuror grec investigheaza cauza incendiului precum si felul in care autoritatile au raspuns evenimentului.



Ambele victime au murit in timp ce incercau sa scape de foc. Corpurile lor au fost gasite la aproximativ 400 de metri distanta de casa lor.



Cativa ministri au spus ca exista informatii care arata ca un piroman ar putea fi provocat de aceste incendii. Un suspect a fost retinut si interogat de oficialitati din cadrul politiei.

