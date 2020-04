Rudele primelor asistente infestate de la maternitate Odobescu, confirmate cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”, din București, au fost confirmate cu noul coronavirus, a anunțat, miercuri, Administrația Spitalelor și...

- Sapte cadre medicale de la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes” din Bucuresti au fost confirmate cu coronavirus, fiind internate in unitatea medicala, chiar daca nu au simptome de boala.Citește și: Viorica Dancila, apel catre ministrul Educației: Nu se mai poate…

- Este vorba despre un pacient din județul Cluj, în vârsta de 51 de ani, care a fost declarat vindecat și a fost externat astazi de la Spitalul de Boli Infecțioase. Acesta este al treilea pacient vindecat la Cluj, dupa ce în saptamânile anterioare au fost externați un pacient…

- Doua persoane din echipa medicala a Spitalului Orașenesc din Ineu, județul Arad, au fost confirmate ca infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Anunțul a fost facut pe o pagina de Facebook a instituției. Cele doua cazuri au fost confirmate azi, persoanele urmand sa fie transportate…

- Nu mai puțin de 38 de pacienți cu coronavirus se afla internați in spital, la Timișoara. Numarul acestora a crescut de ieri, cu doi. Este vorba despre doi pacienți din Hunedoara. 38 de persoane sunt internate miercuri, 18 martie, la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, pacienți…

- Fanii celor de la Steaua, echipa aflata in Liga 4, au afișat un mesaj in fața Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Fanii echipelor de fotbal din Romania sunt alaturi de medici in lupta cu pandemia de coronavirus. Fanii celor de la FC U Craiova au aprins ieri torțe in fața Spitalului…

- Alte doua cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, astfel ca numarul total al persoanelor depistate cu acest virus a ajuns la 11 la nivel national. Cele doua noi cazuri sunt la o fata de 15 ani din Timisoara si la o alta adolescenta de 16 ani, din Hunedoara. „Au fost confirmate…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au intrat, astazi, in alerta dupa ce a fost internat pacientul in varsta de 16 ani, care a ieșit pozitiv la testul de coronavirus. La un moment dat, au aparut mai mulți aparținatori care au vrut sa intre pe cel care este izolat…