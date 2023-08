Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si-a strigat nemultumirea, marti, in fata Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, dupa vizita presedintelui Klaus Iohannis care a mers sa vada victimele incendiului de la Crevedia.Aceasta a aratat ca medicii din spital sunt straluciti dar lucreaza in conditii grele, la temperaturi de peste…

- In a treia zi de la tragedia de la Crevedia, președintele Iohannis a mers sa viziteze raniții de la Floreasca. La final, dupa discurs și intrebarile jurnaliștilor, a avut loc un incident - o femeie a strigat dupa Klaus Iohannis. A fost oprita insa de personalul de paza al spitalului. Ulterior, și-a…

- Președintele s-a dus sa viziteze raniții din explozia de la Crevedia, internați la Spitalul Floreasca, ocazie cu care a lansat un adevarat atac impotriva autoritaților statului care, spune șeful statului, nu și-au facut treaba. Klaus Iohannis are prima ieșire publica dupa tragedia din Crevedia, care…

- Scandal in curtea Spitalului Floreasca, unde președintele Klaus Iohannis a mers, marți dupa-amiaza, pentru a sta de vorba cu victimele exploziilor de la Crevedia, dupa ce aparținatorii pacienților au fost ținuți afara pe durata vizitei președintelui. Vizita presedintelui Klaus Iohannis la Spitalul Floreasca…

- Președintele Klaus Iohannis merge in aceasta dupa-amiaza intr-o vizita la Spitalul Floreasca, din București, la raniții in urma exploziei de la Crevedia. Premierul Marcel Ciolacu a fost și in vizita la cei raniți in urma exploziei de la Crevedia, dar a facut-o chiar in noaptea accidentului. Klaus Iohannis…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- "O noua tragedie a zguduit in aceasta seara Romania și sunt profund indurerat ca exploziile de la Crevedia s-au soldat cu victime. Transmit condoleanțe familiilor indurerate și le urez insanatoșire grabnica celor raniți. In acest moment, prioritatea zero este sa le oferim celor afectați tot sprijinul…

- Au fost opt victime in urma exploziei de la Crevedia! Șapte pacienți au ajuns la spitalul Bagdasar sau Floreasca.Potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, exista si decese in urma exploziei, relateaza News.ro. Pana in prezent, sase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient…