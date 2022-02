Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana face apel catre apartinatori fie parinti, fie bunici de a si supraveghea copiii si de a nu i lasa sa se joace pe gheata raurilor si a lacurilor. Acest apel vine in urma celor 2 cazuri de copiii care s au jucat pe raul inghetat. Doi copii, o fetita de 8 ani si un baietel de 7 ani, au cazut…

- Copiii ai caror parinti divorteaza sunt mai predispusi sa creasca in greutate, atrage atentia Diana Ruxandariu, nutritionist-dietetician, ea precizand ca, intr-o familie in care armonia si intelegerea primeaza, sansele ca cei mici sa se dezvolte corespunzator sunt mult mai mari decat intr-o familie…

- Astazi, 26 ianuarie, se da startul vaccinarii anti-COVID a copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Pentru imunizarea lor va fi folosit serul Pfizer-BioNTech, care a primit autorizarea Agenției Europene a Medicamentului (EMA) in noiembrie 2021. Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor mai mici…

- Cercetatorul Octavian Jurma, a anunțat intr-o postare pe Facebook, ca „numarul de internari in randul copiilor se dubleaza saptamanal și crește de doua ori mai repede decat internarile in populația generala. In data de 24 ianuarie, erau deja 620 de copii internați. Astfel, ponderea minorilor a crescut…

- Moartea fulgeratoare a fetiței de doar 11 ani care a murit langa școala unde invața, imediat dupa ce a terminat ora de sport, a ingrozit o țara intreaga. Familia, cadrele medicale și colegii sunt devastați de durere. In memoria copilei, conducerea școlii a pus doliu la usa, dar și o banca la geam, care…

- Start in cadrul campaniei umanitare „ARMATA LUI MOS NICOLAE”, programata in luna decembrie.Elevii și personalul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” au avut, astazi, prima acțiune, in comuna Mihailești din județul Buzau. Ghetuțele celor 155 de copii din…

- 27 de migranti, printre care o mama si cei trei copii ai ei, au murit miercuri, 24 noiembrie, intr-o incercare esuata de traversare a Canalului Manecii, din Franta in Marea Britanie. Cei mai multi dintre cei care au murit erau kurzi irakieni, iar rudele de acasa inca asteapta informatii despre ei.

- Durere de nedescris in familia din satul Suri, raionul Drochia, unde doi frati de 14 si 16 ani au murit in urma unui cumplit accident rutier. Adolescentii s-au izbit violent cu motocicleta intr-o placa de beton. Copiii erau crescuti doar de mama intrucat tatal lor este decedat.