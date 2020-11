Stiri pe aceeasi tema

- FAMILIA PACIENTULUI MORT LA HUȘI, ACUZAȚII GRAVE! DOCUMENT… Ies la iveala detalii despre moartea barbatului de 44 de ani, din Gagesti, internat pentru o raceala la Spitalul Husi, dar mort dupa numai 28 de ore! „Biletul de externare”, document in care se mentioneaza repere din modul cum a fost tratat…

- In cursul noptii trecute un grav accident rutier a avut loc in zona Granit din Iasi. In tragicul eveniment au fost implicate un taxi și un autoturism marca BMW. Din primele informatii accidentul s-ar fi produs in momentul in care taximetristul a incercat sa intoarca in intersecție iar BMW-ul, care circula…

- ALERTA…Situatie grea la ATI Reanimare din cadrul spitalului barladean, care este singurul spital integral suport Covid-19 din judet. In aceasta sectie vitala pentru lupta cu virusul SARS-CoV-2, unde sunt 20 de paturi, doar 12 paturi au ventilatoare, care asigura supravietuirea pacientilor cu forme grave…

- Husana Husi – Stiinta Miroslava 0-2 (0-1) PROBLEME… Husana Husi a suferit a doua infrangere din acest sezon al Ligii 3, scor 0-2 (0-1), in fata celor de la Stiinta Miroslava. Decimati de Covid-19, husenii nu au putut alinia cea mai buna formula de start. Printre cele mai importante absente numarandu-se…

- Husana Husi – Bradu Borca 5-0 (3-0) SUCCES… Cu lotul decimat de Covid-19, Husana Husi castiga fara emotii, scor 5-0 (3-0), meciul cu Bradu Borca, din etapa a doua a Ligii 3. Trupa lui Florin Croitoru a invins intr-o maniera autoritara si a urcat pe primul loc in clasament. Viorica (2), Deleanu, Chiriac…

- GRAV… Infectata cu noul coronavirus dupa o vacanța petrecuta pe litoralul bulgaresc, o angajata a Consiliului Județean Vaslui traiește, in acest zile, o adevarata drama. Mama sa a decedat, dar femeia nu se poate ocupa de inmormantare. A fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus și acum se afla in…

- Camerele de supraveghere dintr-un spital din Beirut au surprins momentul infricoșator al exploziei care a avut loc in portul capitalei libaneze in urma cu o saptamana. In imagini se poate vedea cum suflul exploziei pune pereți la pamant și distruge geamuri, in timp ce oamenii fug disperați din calea…

- Pacientul 999 CAZ ATIPIC… Ana Rinder, pacientul 999 al judetului Vaslui, infectat cu Covid-19, are un ghinion teribil. Virusul SARS -Cov-2 i-a atacat encefalul si nu plamanii asa cum se intampla in 99,99% din cazuri. Acasa, doar cu fiul ei, aceasta incerca sa se doftoriceasca singura, fiind convinsa…