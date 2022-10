Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare boxer Rudel Obreja, condamnat la 5 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, unde executa pedeapsa, pentru a se trata de cancer, au decis, vineri, judecatorii Tribunalului Ilfov. Termenul de intrerupere a pedepsei este de 3 luni.

- Magistrații Tribunalului Ilfov au decis, vineri, eliberarea lui Rudel Obreja, condamnat in dosarul „Gala Bute”. Decizia nu este definitiva, dar procurorul de ședința a fost de acord cu ea. Obreja a fost diagnosticat cu cancer cu metastaze. Avocata fostului președinte al Federației Romane de Box susține…

