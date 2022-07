Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Ilfov a amanat, miercuri, cu doua zile, luarea unei decizii in legatura cu cererea depusa de Rudel Obreja privind intreruperea executarii pedepsei de cinci ani primita in dosarul 'Gala Bute', fostul presedinte al Federatiei Romane de Box invocand ca are probleme grave de sanatate, Agerpres.…

- Tribunalul Ilfov a decis miercuri, 20 iulie, sa amane cu doua zile decizia privind intreruperea executarii pedepsei cu inchisoarea de catre Rudel Obreja, care este bolnav de cancer și care a cerut instanței „tratament in condiții umane” și eliberarea condiționata din cauza bolii. Inainte de a se pronunța,…

- Mohammad Munaf, complicele lui Omar Hayssam in dosarul rapirii jurnaliștilor romani in Irak in 2005, a parasit miercuri Penitenciarul Jilava, dupa ce a ispașit in Romania șapte din cei zece ani de pușcarie din condamnarea pentru terorism. Tribunalul Ilfov a admis contestația lui Mohammad Munaf impotriva…

- Fostul deputat PSD, Viorel Hrebenciuc, va fi eliberat din inchisoare dupa ce a executat doar 10 luni dintr-o pedeapsa de trei ani primita in septembrie 2021, in dosarul Giga TV. Decizia a fost luata astazi, prin intermediul unui al treilea magistrat de la Tribunalul Ilfov, care a inclinat balanța in…

- Tribunalul Ilfov a dispus miercuri eliberarea conditionata din inchisoare a fostului deputat Viorel Hrebenciuc, dupa ce acesta a executat la Penitenciarul Jilava doar 10 luni din pedeapsa de 3 ani inchisoare, primita in septembrie 2021 in dosarul Giga TV.

- Fostul deputat social democrat Viorel Hrebenciuc va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, in urma unei decizii luate miercuri de judecatorii Tribunalului Ilfov. Judecatorii au decis ca el poate fi eliberat condiționat, avand in vedere varsta inaintata a acestuia și comportamentul din inchisoare. Initial,…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Din septembrie 2019, de cand a omorat un om pe șosea, Mario Iorgulescu a plecat in Italia, la patru clinici. „Devine foarte agresiv cand e dus in locuri care ii sunt straine”, sustine medicul lui Mario Iorgulescu din Italia, motivand astfel de ce nu poate fi judecat. Tatal sau, Gino Iorgulescu, a explicat…