Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja a declarat, intr-un interviu din inchisoare, ca Elena Udrea trebuia „anihilata” prin dosarul Gala Bute pentru a se ajunge la Traian Basescu, el adaugand ca, atunci cand i s-au cerut denunțuri impotriva fostului ministru al Turismului, i s-au cerut informații și despre fostul președinte,…

- Multa lume a fost curioasa sa afle mesajul liderului PNL, Ludovic Orban, dupa mitingul PSD. Ei bine, presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a declarat duminica, 10 iunie, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca mitingul organizat de PSD la Bucuresti a reprezentat…

- Dosarul Gala Bute a fost deschis la putin timp de la evenimentul organizat si sustinut de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in 2011, acesta fiind condus la acel moment de Elena Udrea. In repetate randuri, fostul ministru a precizat ca evenimentul a fost destinat promovarii Romaniei.Initial,…

- "A fost o hotarare a Guvernului (n.r. - organizarea Galei Bute). Imi pare rau. Si eu am vrut sa se faca Gala Bute. Nu am fost unul care sa spun sa nu boxeze campionul mondial in Rommania. A avut avizul ministrului Justitiei. Cred ca este calea revizuirii", a afirmat fostul presedinte Traian Basescu,…

- Dupa Laura Codruța Kovesi, și Elena Udrea ar putea ajunge la ONU! Udrea susține ca dosarele in care SRI a lucrat cu DNA ar trebui rejudecate, avand in vedere documentul secret prezentat de Traian Basescu. Fostul ministru al Turismului susține ca iși va prezenta cazul Organizației Națiunilor Unite."Documentul…

- Elena Udrea sustine ca dosarele in care SRI a lucrat cu DNA ar trebui rejudecate, avand in vedere documentul secret prezentat de Traian Basescu. Fostul ministru al Turismului sustine ca isi va prezenta cazul Organizatiei Natiunilor Unite.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat miercuri ca va solicita SRI detalii in privinta existentei unui plan de cooperare cu DNA in cazul dosarului "Gala Bute". Parlamentarii Comisiei SRI au luat act tot miercuri de o sesizare din partea fostului…

- Reactie surprinzatoare a Elenei Udrea, atunci când a fost întrebata daca a fost tradata de Traian Basescu. Iata ce a raspuns, la un post de televiziune, fostul ministru al Turismului!