Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, trimis in judecata de DNA in Dosarul “GAla Bute”, alaturi de Elena Udrea, ex-ministru al Turismului, dar si de alte persoane, a ales sa se adreseze DIICOT-ului. Concret, Rudel Obreja a depus o plangere penala la adresa Laurei Codruta Kovesi, in calitate…

- Dupa ce a cerut lamuriri privind implicarea SRI in ancheta, Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca a transmis la DIICOT o plangere impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a lui Florian Coldea si a lui George Maior.Plangerea…

- Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, a anuntat, pe Facebook, ca a transmis la DIICOT o plangere impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a lui Florian Coldea si a lui George Maior.

- Lovitura dura a magistratilor de la Inalta Curte pentru Directia Nationala Anticoruptie. Magistratii au admis cererea inaintata de aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Mai exact, acesta a cerut, vineri, instantei sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri…

- Omul de afaceri Sorin Strutinsky a facut astazi o plângere penala împotriva Laurei Codruța Kovesi, George Maior și Florian Coldea, dar și împotriva semnatarului protocolului în nunele prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a spus ca medicul i-a prescris clientei sale odihna totala în perioada sarcinii. ”Clienta mea, Elena Udrea, este în Costa Rica. La 26 februarie 2018 ati pus în vedere sa arat ca e în imposibilitate…

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- Federația Romana de Judo face plangere penala impotriva foștilor conducatori. Anunțul a fost facut forul condus de Cozmin Gușa, printr-un comunicat de presa: „In data de 20.01.2018 a avut loc sedinta Comitetului Director al Federatiei Romane de Judo; pe langa aspectele de ordin tehnic specifice activitatii…