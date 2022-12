Stiri pe aceeasi tema

- ▪In luna septembrie 2022, s-au eliberat 3880 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 4,0% fata de luna august 2022 si cu 20,8 % fata de luna septembrie 2021, potrivit INS. ▪In perioada 1.I – 30.IX.2022, s-au eliberat 34500 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins ca nefondate recursurile in casatie formulate de Elena Udrea si Rudel Obreja, condamnati la sase ani, respectiv cinci ani de inchisoare, in dosarul Gala Bute. Decizia magistratilor este definitiva. “Respinge, ca nefondate, recursurile in casatie…

- Rudel Obreja a fost eliberat, de curand, din inchisoare. Motivul pentru care i-a fost permis sa paraseasca arestul a fost boala cu care acesta a fost gasit, și anume cancer. In urma cu mai mult timp, omul de afaceri a fost condamnat in dosarul Gala Bute, alaturi de Elena Udrea. Cu toate acestea, detaliile…

- Judecatorul a ramas, momentan, in pronunțare, potrivit Mediafax.„Știm cu totii, cu tot respectul pentru medicii din Romania și sistemul de la noi… e mai eficient cel de afara si asta dovedesc actele de la dosar, actele medicale. Avand in vedere ca toata aceasta perioada situația se inrautațește e foarte…

- Rudel Obreja a fost eliberat din inchisoare pentru a se trata de cancer. In urma cu mai mult timp, omul de afaceri a fost condamnat in dosarul Gala Bute, alaturi de Elena Udrea. Care este starea actuala de sanatate a fostului președinte al Federației Naționale de Box, dar și care este motivul pentru…

- „Pentru noi aceasta sentința e nesemnificativa(...). Noi credem ca adevarul e altul. Dinca a fost manipulat și folosit tot timpul in aceasta perioada, e parerea mea și concluzia pe care am tras-o in toata aceasta perioada de timp in care am asistat la acest proces, facatura de proces, mai bine zis.Dinca…