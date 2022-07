Rudel Obreja, eliberat din penitenciar pentru a se trata de cancer

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare boxer, Rudel Obreja, va fi elibat din inchisoare, au decis judecatorii de la Tribunalul Ilfov. Rudel Obreja executa o pedeapsa de 5 ani fiind condamnat in Dosarul ”Gala Bute”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tribunalul Ilfov a decis vineri, 22 iulie, sa accepte cererea de eliberare condiționata formulata de Rudel Obreja, condamnat in luna aprilie la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, scrie Antena 3 . Știre in curs de actualizate

- Rudel Obreja, condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, a transmis duminica primul mesaj dupa ce sotia sa a dezvaluit ca acesta a fost diagnosticat cu cancer. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box a facut un apel la autoritați, enumerand mai multe motive pentru care are nevoie…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, care ispaseste o condamnare la inchisoare in dosarul Gala Bute, a anuntat, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, ca are cancer cu metastaze si ca vrea intreruperea executarii pedepsei pentru a incepe demersurile medicale fie in tara,…

- Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, a transmis duminica primul mesaj dupa ce sotia sa a dezvaluit ca acesta a fost diagnosticat cu cancer.

- Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru completarea legii drepturilor pacientilor – potrivit caruia, in situatia incheierii contractelor de asigurare, in cazul in care distribuitorul de asigurari solicita supravietuitorului de cancer informatii si documente care vizeaza afectiunea oncologica,…

- Fostul deputat social democrat Viorel Hrebenciuc va fi eliberat din Penitenciarul Jilava, in urma unei decizii luate miercuri de judecatorii Tribunalului Ilfov. Judecatorii au decis ca el poate fi eliberat condiționat, avand in vedere varsta inaintata a acestuia și comportamentul din inchisoare. Initial,…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea ramane in inchisoare, dupa ce Instanța Suprema i-a respins, miercuri, cererea de suspendare a executarii pedepsei de sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Decizia este definitiva. Completul format din 5 judecatori a respins cererea formulata de avocații…