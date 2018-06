Rudel Obreja, dupa decizia de condamnare: voi lupta in continuare. Dreptatea pana la urma se va face

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatori de la Inalta Curte de casație și Justiție au pronunțat, marți, sentința definitiva in dosarul Gala Bute. La fel ca și in prima instanța Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de pușcarie cu executare. Aceiași magistrați l-au condamnat pe fostul șef al Federației Romane de Box, Rudel Obreja,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat, pentru miercuri, pledoariile finale in dosarul “Gala Bute”, in care Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii si Turismului si Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, au fost condamnati in ...

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, trimis in judecata de DNA in Dosarul “GAla Bute”, alaturi de Elena Udrea, ex-ministru al Turismului, dar si de alte persoane, a ales sa se adreseze DIICOT-ului. Concret, Rudel Obreja a depus o plangere penala la adresa Laurei Codruta Kovesi, in calitate…

- Elena Udrea a anunțat, vineri dimineața, prin intermediul avocatului sau, ca a primit statut de refugiat politic în Costa Rica și ar vrea sa fie audiata în dosarul Gala Bute în țara de adopție. Avocatul Veronel Radulescu a explicat ca a primit vineri dimineata mai multe…

