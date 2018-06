Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box Rudel Obreja a declarat marti ca decizia Instantei supreme prin care a fost condamnat la cinci ani inchisoare in dosarul 39;Gala Bute 39; este o mare marsavie si a felicitat o pe Elena Udrea pentru ca a plecat din tara, transmite Agerpres.ro. Eu zic ca am…

- Astazi, Inalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul in dosarul " Gala Bute". Rudel Obreja, fost președinte al Federației Romane de Box, a reacționat dur dupa ce a primit 5 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si evaziune fiscala. "Este o mizerie ce se intampla. Ma asteptam sa…

- Rudel Obreja a fost condamnat marti, de ICCJ, la 5 ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitiva. Potrivit deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Rudel Obreja are de executat cinci ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, pentru complicitate…

- Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box si inculpat in dosarul Gala Bute, a declarat, miercuri, la ICCJ, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, ca i s-au cerut denunturi impotriva Elenei Udrea si a lui Traian Basescu. Judecatorii se vor pronunta definitiv pe 23 mai."Udrea…

- Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box si inculpat in dosarul Gala Bute, a declarat, miercuri, la ICCJ, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, ca i s-au cerut denunturi impotriva Elenei Udrea si a lui Traian Basescu. Judecatorii se vor pronunta definitiv pe 23 mai.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat, pentru miercuri, pledoariile finale in dosarul “Gala Bute”, in care Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii si Turismului si Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, au fost condamnati in ...

- Aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, a cerut, vineri, magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri privind implicarea SRI in dosarul "Gala Bute", instanta aproband

- Lovitura dura a magistratilor de la Inalta Curte pentru Directia Nationala Anticoruptie. Magistratii au admis cererea inaintata de aparatorul fostului presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja. Mai exact, acesta a cerut, vineri, instantei sa transmita catre DNA o solicitare de lamuriri…