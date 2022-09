Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit data de 26 septembrie 2022 pentru pronuntarea verdictului in legatura cu posibilia eliberare a fratilor Alexandru si Radu Mazare din penitenciar, astfel cum fratii au solicitat in contestatia adresata Curtii Supreme.Cei doi sunt reprezentanti…

- Tribunalul Constanta a stabilit un nou termen in dosarul privind insolventa SC Gospodarie Apa Canal Salubritate Cogealac SRL, firma controlata de Primaria Cogealac. Noul termen a fost stabilit pentru data de 05 octombrie 2022. Recent a fost schimbat administratorul judiciar. Potrivit Buletinului Procedurilor…

- Insolventa societatii comerciale Adivin 95 SRL, din Constanta, merge mai departe in instanta Noul termen a fost stabilit de Tribunalul Constanta pentru data de 15 septembrie 2022, pentru continuarea procedurii.Judecator sindic este Adriana Sincu Badea, de la Sectia a II a Civila din Tribunal Constanta.…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului in care Dumitru Timofte, primarul din Nicolae Balcescu, acuzat de fals intelectual si de instigare la fals intelectual, a fost condamnat in prima instanta la la doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare Primul termen in apelul…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului in care un fost politst din Constanta T.V. este acuzat de vatamare corporala din culpa si conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului. In prima instanta, Judecatoria Medgidia a decis condamnarea fostului politist la un an si…

- Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a stabilit un termen intern pentru aderarea la Uniunea Europeana. Dar acesta nu va fi dezvaluit. Acest lucru a fost declarat de ministrul de Externe al Ucrainei Dmitri Kuleba intr-un interviu pentru Forbes, scrie RBC-Ucraina. "la noi nu guvernul, ci personal…

- Tribunalul i a aplicat inculpatului minor 15 ani , acuzat de moartea lui Andrei, masura edcativa a internarii intr un centru de detentie, pentru o perioada de 5 cinci ani, pentru savarsirea infractiunilor de omor si tulburarea ordinii si linistii publice Dosarul privind moartea lui Andrei, de 13 ani,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, marti, 5 iulie, ca este neconstitutionala sintagma din Legea privind instituirea unor masuri in masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic care prevede un termen maxim de cinci zile pentru a contesta hotararile Comitetului…