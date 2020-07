Stiri pe aceeasi tema

- Referitor la incidentul de la Jibou, care a avut loc in timpul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, precizam urmatoarele: La proba scrisa de Limba și literatura romana, in Centrul de Examen Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou, 14 elevi de la profilul real au primit subiectele pentru…

- Ziarul Unirea Concerte de RUSALII la Alba Iulia, cu masuri de distanțare sociala și verificarea temperaturii la intrare: La ce evenimente pot participa albaiulienii duminica și luni Centrul de Cultura „Augustin Bena” organizeaza doua spectacole cu ocazia Sarbatorilor de Rusalii. Duminica, 7 iunie, pe…

- Cei mai bine platiti artisti in anul 2020. Cat au castigat Kanye West, Elton John si Ariana Grande? Revista Forbes a dat publicitatii lista celor mai bine platite celebritati in 2020. Iar Kanye West se afla pe primul loc in topul celor mai bine platit muzicieni si pe locul doi in clasamentul celor mai…

- Situatie incerta in organizatiile teritoriale din Floresti ale Partidului Actiune si Solidaritate. Partidul Unitații Naționale, condus de Octavian Țacu, anunța, intr-un comunicat de presa, ca organizatia locala a partidului condus de Maia Sandu a decis sa i se alature.

- Ucraina se asteapta Fondul Monetar International Fondul Monetar International sa aprobe la reuniunea Board-ului din 5 iunie programul de asistenta in valoare de cinci miliarde de dolari, iar prima transa, de 1,9 miliarde de dolari, sa fie acordata in urmatoarea zi, a declarat vineri premierul Denys…

- 140 de milioane de americani au primit un cec de 1200 de dolari, ajutor direct pentru a face fața crizei provocate de pandemia coronavirus. Ajutorul este acordat persoanelor care au avut in anul anterior venituri mai...

- Noul complex turistic va fi construit pe strada Faget numarul 6 și va cuprinde spații pentru cazarea turistica cu urmatoarele dotari: centru spa, sala de evenimente, piscine exterioare, terenuri sport). Regimul de înalțime va fi de trei nivele supratereane, respectiv 2S+P+2E, Suprafața complexului…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a anuntat vineri interdictia imediata a peste 1.500 de tipuri de arme de asalt, la mai putin de doua saptamâni de la cel mai grav masacru din istoria tarii, în care au fost ucise 22 de persoane, scrie Agerpres citând France Presse.„Aceste…