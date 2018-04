Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Theresa May l-a numit luni pe Sajid Javid ministru de interne inlocuindu-l pe Amber Rudd, care a demisionat duminica din cauza unui scandal provocat de tratamentul acordat anumitor rezidenti pe termen lung originari din Caraibe si etichetati gresit ca imigranti ilegali, informeaza…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in sedinta de Guvern de miercuri, ca prin declansarea Mecanismului European de Protectie Civila va fi rezolvata pe termen scurt criza de ”imunoglobina”, care a fost generata de retragerea de pe piata a producatorilor care asigurau 80% din

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut vineri ca tara sa nu va obtine tot ceea ce vrea in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana (UE), pledand totodata in favoarea unui acord de liber-schimb ”cat mai larg posibil”, relateaza AFP. ”Trebuie sa recunoastem ca sunt niste negocieri…

- Premierul britanic Theresa May inca crede ca se poate ajunge la un acord pentru formarea unui nou guvern nord-irlandez in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti), a ...

- Tarile Gupului de la Visegrad (Ungria, Polonia, Cehia si Slovacia, V4) au primit un ultimatum in legatura cu sistemul de cote obligatorii privind relocarea imigrantilor. Intr-un interviu acordat unui ziar belgian, premierul Belgiei a subliniat ca in scurt timp vor sa modifice sistemul UE privind migratia,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca nu se gandeste sa-si dea demisia, subliniind ca nu este genul de persoana care renunta usor si ca are obiective pe termen lung precum acordul pentru Brexit si reformele interne, relateaza site-ul BBC News, conform Mediafax.Potrivit unor…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca nu se gandeste sa-si dea demisia, subliniind ca nu este genul de persoana care renunta usor si ca are obiective pe termen lung precum acordul pentru Brexit si reformele interne, relateaza site-ul BBC News. Potrivit unor surse citate…