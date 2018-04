Stiri pe aceeasi tema

- Multi telespectatori au sustinut ca Ionut se preface si nu are dureri asa cum a declarat de multe ori, iar altii nu inteleg de ce se pune in pericol si joaca accidentat. "Deci Ionut joaca pana isi rupe de tot piciorul si va fi nevoit sa abandoneze ca sa plece in Romania sa si-l opereze. E…

- De ras si de plans. O tanara de la Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" din Barlad a lasat juriul, dar si publicul fara cuvinte atunci cand a fost intrebata care este capitala Angliei. Tanara a stat un pic pe ganduri si a raspuns... Rusia.

- Un numar periculos și captivant de acrobație nu l-a lasat indiferent pe preotul Aurel Ficiu din Bustuchin. Doi tineri au lasat masca jurații unei competiții similare show-ului „Romanii au talent”, imbinand perfect gimnastica, dansul si acrobatiile. Parintele a postat, ieri, imaginile…

- Irina Voinea, stilista lui Smiley si a lui Pavel Bartos, a lansat recent prima ei colectie pentru barbati sub denumirea INTRO. La eveniment, alaturi de Irina, au fost atat Andrei (Smiley), cat si Pavel Bartos, Andi Moisescu si Cornel Ilie.Urmareste materialul video de la eveniment.

- Juriul a fost cucerit de tanarul Maxim Gnatiuc de la Balți. El este primul participant din Moldova care a pașit in urmatoarea etapa a concursul internațional de interpretare vocala "Tu ești super".

- Antonia este una dintre cele mai frumoase si iubite artiste din Romania. Vedeta se bucura de aprecierea unui numar impresionant de fani, atat prin prisma calitatilor sale vocale, dar si datorita aspectului sau fizic, Antonia este considerata cea mai frumoasa femeie de la noi.

- Delia reuseste sa cucereasca topurile muzicale cu fiecare single pe care il lanseaza. “Weekend”, colaborarea dintre The Motans si Delia, este cea mai difuzata piesa a anului 2017, conform topului oficial Media Forest, cu peste 5600 de play-uri la radio. Mai mult decat atat, single-ul a fost ascultat…