- Ginel Preda, adjunctul Politiei Prahova si Iulian Stanciu, comandantul Politiei Campina au fost cei doi ofiteri care l-au prins pe Laurentiu Marin, criminalul fugar acuzat ca si-a omorat iubita de 17 ani.

- Primele imagini surprinse la locul unde a fost gasita Mihaela Adriana, fetita in varsta de 11 ani care a fost ucisa in Dambovita, dupa ce a disparut, vineri, de la Gura Șuții, sunt tulburatoare. In acestea apar și membri ai familiei copilei, sfașiați de durere.

- Andreea Balan a avut parte de un vis ce in sfarsit a devenit realitate. Duminica, solista a devenit sotia lui George Burcea, in fata lui Dumnezeu. Tot in aceeasi zi, micuta Clara Maria a fost botezata. Petrecerea a iesit exact cum si-a dorit, iar artista a schimbat doua rochii, desi pregatise trei tinute.…

- Jurnalistul Radu Tudor publica, pe blogul personal, primele imagini de la Kabul, acolo unde a avut loc un atentat asupra ambasadei Romaniei, in urma caruia un cetațean roman a murit. Radu Tudor arata ca atentatul s-a petrecut in doua etape și nu a vizat neaparat Romania, ci intreaga zona unde sunt…

- Masina de fata se numeste Kia Mohave 2020 si are sub capota un motor diesel V6 de trei litri care dezvolta o putere maxima de 256 CP ( 560 Nm) insa si un motor V6 pe benzina. Acesta din urma are o cilindree de 3.8 litri care dezvolta o putere maxima de 300 CP si…

- Cea de-a treia persoana ranita in accidentul de sambata dimineata din comuna Slatioara a fost declarata decedata, dupa ce s-a incercat mai bine de 45 de minute resuscitarea ei, au anuntat reprezentantii ISU Valcea. Potrivit politistilor, victima este o femeie ce se afla pe bancheta din…

- Alina Pușcaș, prezentatoarea emisiunii ”Te cunosc de undeva”, traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. A devenit mama pentru a treia oara, iar acum a dezvaluit ce nume va purta fiica ei.

- Curtea lui Gheorghe Dinca este plina cu gropi cimentate și nimeni nu știe momentan ce se ascunde in ele.Primele imagini cu gropile au fost difuzate vineri de Antena 3, dupa ce anchetatorii au reluat cercetarile la fața locului. Groapa cimentata este intr-un lan de porumb. Citește și: Fost…