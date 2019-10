Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatii israelieni au intrat in greva, miercuri, pe termen nelimitat, in semn de protest fata de conditiile de munca. Peste o suta de ambasade si consulate din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt inchise.

- Vloggerul oradean Virgil Halacu, alias GajuKYD, este implicat intr-un nou scandal dupa ce s-a filmat in timp ce ii permitea unui copil de 10 ani sa conduca o mașina in parcarea unui centru comercial. Aventura i-a adus vloggerului un dosar penal dupa ce poliția s-a autosesizat. In imaginile publicate…

- Un accident de circulație s-a produs sambata dimineața, in jurul orei 09:25, la intrare in localitatea cujeana Florești, dinspre Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, in timp ce se deplasa dinspre Cluj-Napoca inspre Huedin, ajuns pe raza localitații Florești, din cauza…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna septembrie 2019 a fost initiat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri ca, in momentul de fata, statul roman nu mai functioneaza, iar problema nu este lipsa unui act normativ punctual, ci a oamenilor competenti in pozitiile de decizie publica. "Functionalitatea statului trebuie sa se bazeze pe un cadru legal…

- Alexandra Dulgheru (30 de ani), caștigatoare a doua turnee și care a atins locul 26 WTA, povestește despre senzațiile traite la a patra operație suferita la genunchiul stang și despre greșelile ce au adus-o in acest punct. A jucat ultimul turneu la finalul lui aprilie 2019, la Istanbul, apoi pe 5 iunie,…