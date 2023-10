Stiri pe aceeasi tema

- Familii intregi din Romania sunt panicate și nu știu cum sa iși ajute persoanele dragi aflate acum in Israel. Președintele comunitații evreilor din Arad, Raoul Vizental, considera ca este vorba despre terorism.

- Raluka de afla la Tel Aviv sambata, cand militanții Hamas au inceput sa lanseze rachete, din Fașia Gaza, spre ținte strategice din Israel. Cantareața a reușit sa ajunga acasa și a povestit cum a trait prima zi a razboiului.

- Inca doua avioane TAROM au adus in țara romani amenințați de reizbucnirea luptelor dure din Orientul Mijlociu. Avioanele au aterizat la ora 3 și 5 minute și la ora 4 și 15 minute. Compania naționala aeriana a facut și ieri doua astfel de curse speciale, intre Tel Aviv și București, in timp ce Wizz Air…

- Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka au ramas blocați in Tel Aviv, dupa bombardamentele de astazi. Ei urmeaza sa plece din statul aflat in conflict in urmatoarele zile, dar pana atunci iși doresc ca situația sa se linișteasca.

- Compania ariana low-cost Wizz Air a transmis sambata ca zborurile sale din Romania spre Israel au fost intoarse din drum și apoi anulate, cu excepția unuia singur, de dimineața, care a apucat sa aterizeze la Tel Aviv. Pasagerii care urmau sa urce in avion pentru zborul de intoarcere au refuzat insa…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a obtinut o victorie istorica, luni, la Tel Aviv, cu campioana olimpica Franta, scor 3-1, in ultimul meci din grupa D a Campionatului European. Tricolorii obtin astfel calificarea in optimile de finala.Scorul pe seturi a fost 25-23, 16-25, 25-18, 25-21, conform…

