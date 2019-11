Ruby, probleme grave cu SILICOANELE: "Mi s-a desfăcut operaţia" Ruby a luat decizia din cauze medicale si a vorbit pentru prima data despre problemele pe care le-a avut cu implanturile mamare. Vedeta si-a pus silicoane inca din liceu, moment pe care il regreta acum. Ruby si-a marit din nou SANII. A filmat intreaga operatie si a facut-o publica fara pic de jena! "In liceu se intampla sa mai dai de rautati... Copil fiind, eu am pus la suflet si am zis sa mai renunt la o parte din suflet ca sa fiu in ton cu restul. Am facut o prostie atunci, dar si dupa, cand am hotarat sa imi pun implanturi. A fost prostie dupa prostie", a spaus Ruby. Ruby… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

