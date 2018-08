Ruby, primele declarații dupa ce a fost implicata intr-un accident de mașina. In momentul impactului, vedeta se afla impreuna cu iubitul ei, Dorian Popa și șoferul care conducea autoturismul. „Soferul mergea foarte tare. Mie imi e foarte frica. I-am spus sa incetineasca, a incetinit putin, apoi a accelerat. La un moment dat a aparut un rond si nu l-a mai putut evita. Am trecut printr-un accident nasol. Ce ne-a incetinit au fost doua cruci daca iti vine sa crezi. In locul respectiv au mai fost accidente. Ideea e ca am intrat intr-una, am indoit-o, si ne-am oprit in a doua. Dupa cruce era raul,…