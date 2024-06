Stiri pe aceeasi tema

- Emoție, fiori și bucurie pura, așa poate fi rezumata pe scurt cea mai noua piesa semnata Andrei Ursu. ,,Langa tine” este un single perfect pentru vara, ce continua sound-ul retro al artistului. Piesa e o oaza de sinceritate despre dragoste, care captureaza perfect intalnirea a doua suflete. Piesa a…

- ATOM anunța lansarea single-ului de debut al lui MariQ, noul talent adaugat in portofoliul sau. Piesa, intitulata „Poet”, este o emoționanta creație de dragoste, scrisa de insași tanara artista. „Poet” este o piesa de dragoste care se remarca prin versuri sensibile și profunde. Artista reușește sa capteze…

- Alexandra Stan, una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, a lansat astazi single-ul „Dancing in Marbella”, o colaborare incendiara cu producatorii de renume internațional, Sasha Lopez și Manuel Riva. „Dancing in Marbella” este o melodie plina de energie, care combina influențele dance și house,…

- ENELI, una dintre cele mai promițatoare voci din peisajul muzical contemporan, iși incanta fanii cu lansarea noului sau single, „Oh My God”, care se va gasi și pe albumul sau de debut. Piesa este un amalgam captivant de sunete electrizante și versuri catchy, ce reușesc sa surprinda și sa captiveze ascultatorii…

- Piesa ,,Inchid ochii” aduce in prim-plan tema iertarii și a depașirii trecutului in relațiile de iubire. Melodia emoționeaza prin mesajul sau puternic despre importanța de a lasa greșelile din trecut in urma și de a construi un prezent bazat pe afecțiune și ințelegere mutuala. Cu un amestec armonios…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Artistul in ascensiune The Urs ne indeamna sa exploram adancurile inimii cu lansarea noului sau single emoționant, „Haita”. Cunoscut pentru versurile sale puternice și melodii captivante, The Urs se indreapta spre teritoriul complex al pierderii in aceasta noua piesa, care spune povestea unei iubiri…