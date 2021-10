Ruby: „Eram conștientă de o posibilă despărțire” Solista Ruby și-a deschis sufletul recent și a povestit despre durerea pe care a simțit-o atunci cand parinții ei au divorțat, insa, cu toate astea, a ales sa vada situația și dintr-o alta perspectiva, ceea ce i-a adus numai de caștigat mai tatziu. „Eram conștienta de probleme și de o posibila desparțire, insa s-a intamplat cand eram deja maricica. Aveam deja visele mele, perspectiva mea despre viața. Am suferit, dar am refuzat sa ma axez pe durere. Am depașit momentul și am ințeles ca in viața astfel de lucruri se intampla și nu se intampla doar in familia mea, din pacate. Nimic nu e veșnic!”,a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

