Stiri pe aceeasi tema

- Marcela Fota trece prin momente dificile, dupa ce soțul ei a murit, in urma unui infarct suferit in aceasta dupa-amiaza. Nu este, insa, singura drama din viața surorii artistei Maria Ionescu Capitanescu. Și fratele lor s-a stins din viața, mult prea devreme, in urma cu mai mulți ani.

- Gabriel Luca, din comuna ieșeana Costuleni, a fost dat disparut in luna octombrie, iar o luna mai tarziu poliția a gasit un cadavru, intr-un rau din apropierea satului. Chemata pentru a identifica cadavrul, familia lui a spus ca trupul este al barbatului. Pe 10 decembrie, barbatul a fost inmormantat,…

- Familia lui Florin Salam a fost greu incercata in ultima perioada. In urma cu mai mulți ani de zile soția manelistului a murit din cauza unei boli grave, iar in urma cu doar cateva luni și fratele cantarețului s-a stins din viața. In toți acești ani și fiul lui a suferit de aceeași boala ca a mamei…

- In urma cu un an, soția lui Ștefan Banica Jr a devenit mama pentru prima oara, iar viața i s-a schimbat complet. Invitata vineri in platoul emisiunii ”Star Matinal” de la Antena Stars, Lavinia Pirva a vorbit despre cum e rolul de mamica și daca se gandește pe viitor la un al doilea copil. Lavinia […]…

- Madalina Manole s-a stins din viața in luna iulie a anului 2010, in ziua in care implinea 43 de ani. Fratele ei, Marian Manole (52 de ani), iși dorește ca sora lui sa nu mai poarte stigmatul de sinucigașa. Mama celor doi, Eugenia, s-a stins din viața in urma cu trei ani, iar tatal lor, Ion, in urma…

- Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat. Artistul a facut anunțul in mediul online, intr-un videoclip publicat pe YouTube. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele…

- Ellie White s-a vindecat de COVID-19 și a descris simptomelepe care le-a avut de cand a contractat virusul. Și soțul artistei a fost testatpozitiv, așa ca au fost nevoiți sa stea in izolare acasa, alaturi de cei doicopii.„Am stat toți patru in izolare. La mine simptomele au fost mai ușoare și durata…

- Pe 1 iunie, copilaria Mirunei Ioana Labunț s-a oprit in loc cu o durere groaznica de cap și febra. Era impreuna cu familia intr-o vizita, cand, brusc, fratele ei mai mic, Andrei, i-a alertat pe parinți ca Miruna nu se simte bine. Distracția s-a transformat treptat in nelinișite. Familia a plecat acasa…