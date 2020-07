Stiri pe aceeasi tema

- Andra, in varsta de 33 de ani, a postat pentru prima data imagini in care apare fara niciun strop de make-up. Artista s-a filmat la prima ora a dimineții și și-a provocat fanii sa faca același lucru. Deși a recunoscut ca este un fan inrait al filtrelor pentru fotografii și clipuri, Andra a decis sa…

- Are 41 de ani, dar arata ca o adolescenta. Fosta reprezentanta a Romaniei la Eurovision, Paula Seling, se bucura de o frumusețe naturala, ieșita din comun. Cu siguranța, multe doamne și domnișoare se intreaba care este secretul ei. Vedeta nu are nimic de ascuns, ci a dezvaluit dieta pe care o ține de…

- Oana Radu este o femeie asumata, din toate punctele de vedere. Cantareața nu s-a sfiit și s-a afișat fara nicio urma de machiaj, luandu-și fanii prin surprindere. Iata cum arata vedeta complet naturala!

- Lovitura dura pentru o cantareața de la noi! Vedeta a primit diagnosticul crunt de la medici: are cancer! Spynews.ro a intrat in posesia tuturor detaliilor despre drama prin care trece indragita artista, dar și in posesia unor imagini tulburatoare care arata cum a schimbat-o boala.