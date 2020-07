Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam a decis sa renunțe la propunerea facuta de Robert Cazanciuc. BOMBA la FCSB! Helmut Duckadam si-a dat DEMISIA! Prima reactie a lui Gigi Becali "Cata rautate si invidie! Pentru mine, era o onoare si mandrie sa fiu consilierul pe probleme de sport a Presedintelui Senatului…

- Parlamentul columbian a adoptat joi un amendament constitutional ce prevede pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru violatorii si ucigasii de minori cu varste de pana la 14 ani, transmite AFP.Cu 75 de voturi pentru si niciunul impotriva, Senatul, cu sprijinul guvernului presedintelui de dreapta…

- Bunica celebrului practicant de arte martiale, a incetat din viața chiar in Saptamana Patimilor. Conform propriilor dezvaluiri, Marioara este care i-a insuflat inca de la o varsta frageda valorile creștine și dragostea fața de Dumnezeu. Anunțul trist a fost lansat de Daniel Ghita prin intermediul unui…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a atras atentia asupra faptului ca unele centre au redus cu o ora programul de dializa sau au diminuat numarul sedintelor si ca acest lucru pune in pericol viata pacientilor. Ungureanu a avut marti dupa-amiaza o discutie live cu pacienti din noua centre de dializa din…

- 20 de familii au ramas fara case in urma alunecarii de teren care a avut loc vineri seara in Azuga. In total, 125 de oameni, batrani, copii, parinți care plang ca nu vor mai putea sta niciodata in casa pe care au construit-o de la zero, cu materiale luate din bani imprumutați pe cinci ani de la banca.40…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat, luni, ca, in cadrul masurilor de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, el este cel va decide cand va fi redeschisa economia SUA, nu guvernatorii statelor americane, transmite Reuters.''Este decizia presedintelui, si aceasta…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca decizia sa cu privire la data la care ar fi posibil sa fie redeschisa economia Statelor Unite ale Americii dupa izolarea cauzata de pandemia de coronavirus va fi ''cea mai importanta'' din viata sa, relateaza AFP. "Va trebui…