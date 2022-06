Ruby, in varsta de 33 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Vedeta a surprins de fiecare data cu aparițiile sale provocatoare in cadrul evenimentelor mondene, dar și in mediul virtual, avand o silueta impecabila. Ruby a dezvaluit recent cum se menține in forma și ce ritual are pentru a avea o stare interioara buna. „Incerc sa fac sala de cateva saptamani. In unele zile imi iese, in altele nu. Am grija de mine sufletește, in primul rand. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4 Incerc sa las mereu in urma mea lucruri frumoase. Mananc prostii, merg la solar…nu fac cele mai recomandate…